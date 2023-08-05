Гороскоп на 6 августа 2023 года обещает замечательный и достаточно мягкий по своей природе день, особенно до 17:54.

По прогнозу университета Никифоровых, стоит провести время с близкими, душевно пообщаться, обменяться мечтами и планами.

Найдите возможность отправиться в небольшое путешествие: посетите ближайшие окрестности или съездите, прогуляйтесь в центр города или парк. Это не только станет гармоничным проживанием энергий этого дня, но и даст положительный заряд на следующую неделю.

Если есть желание и возможность поработать, то это хороший момент для завершения дел. Хорошее время поставить финальную точку в начатом ранее.

Согласно гороскопу на 06.08.2023, в этот день:

благоприятно до 17:54 — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — стричь волосы.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год