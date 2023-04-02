Гороскоп на 3 квітня 2023 року віщує яскраву, категоричну та досить емоційну енергетику дня. Вона підходить для активної роботи, докладання зусиль у важливих для вас сферах і справах, де потрібна потужна пробивна енергетика.
За прогнозом університету Нікіфорових, 3 квітня може тягнути на подвиги заради коханих. З одного боку, зробити щось приємне – це завжди цінний внесок у стосунки, з іншого боку, відчувайте баланс “брати – давати”, щоб не виходило так, що ви тільки віддаєте, але нічого не берете натомість або ж навпаки. Це не обов’язково про матеріальне – емоції, час, турбота теж є вагомим внеском.
Пийте більше теплих напоїв і трав’яного чаю, знайдіть час для прийняття більш тривалого душу або ванни – це допоможе легше та ефективніше прожити енергії дня.
Згідно з гороскопом на 03.04.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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