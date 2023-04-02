Гороскоп на 3 апреля 2023 года предвещает яркую, категоричную и достаточно эмоциональную энергетику дня. Она подходит для активной работы, приложения усилий в важных для вас сферах и делах, где нужна мощная пробивная энергетика.

По прогнозу университета Никифоровых, 3 апреля может тянуть на подвиги ради любимых. С одной стороны, сделать что-то приятное — это всегда ценный вклад в отношения, с другой стороны, чувствуйте баланс “брать — давать”, чтобы не получалось так, что вы только отдаете, но ничего не берете взамен или же наоборот. Это не обязательно о материальном — эмоции, время, забота тоже являются весомым вкладом.

Пейте больше теплых напитков и травяного чая, найдите время для принятия более длительного душа или ванны — это поможет легче и эффективнее прожить энергии дня.

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Согласно гороскопу на 03.04.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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