Гороскоп на 16 лютого 2023 року попереджає про різкий день – енергетика буде здебільшого руйнівна, ніж творча. Можна руйнувати внутрішні і зовнішні перешкоди на шляху до ваших цілей, можна подумати, чого варто позбутися, щоб нарешті повірити в себе і свій успіх.
За прогнозом університету Нікіфорових, 16 лютого – хороший момент для навчання, пізнання нового, заглиблення у старе. Не соромтеся ставити питання викладачам, наставникам, адже сьогодні ви зможете розібратися у суті питання.
Варто знайти час для медитацій, саморозвитку, духовної практики – тонка енергія завжди є матеріальною основою. Але не варто робити практики на набуття удачі, багатства тощо, цей день про подолання перешкод та руйнування.
Сьогодні Екадаші – момент, коли варто більш усвідомлено підходити до їжі. Рекомендовано відмовитись від зернобобових і продуктів тваринного походження (крім молочних).
Згідно з гороскопом на 16.02.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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