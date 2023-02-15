Гороскоп на 16 февраля 2023 года предупреждает о резком дне — энергетика будет в основном разрушительна, чем творческая. Можно разрушать внутренние и внешние препятствия на пути к вашим целям, можно подумать, от чего следует избавиться, чтобы наконец-то поверить в себя и свой успех.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 16 февраля – хороший момент для обучения, познания нового, углубления в старое. Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателям, наставникам, ведь сегодня вы сможете разобраться по существу вопроса.

Следует найти время для медитаций, саморазвития, духовной практики – тонкая энергия всегда является материальной основой. Но не стоит делать практики на приобретение удачи, богатства и т.д., этот день о преодолении препятствий и разрушении.

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Сегодня Экадаши – момент, когда следует более осознанно подходить к еде. Рекомендуется отказаться от зернобобовых и продуктов животного происхождения (кроме молочных).

Согласно гороскопу на 16.02.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествие.

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