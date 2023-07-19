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Час перевірити особисті кордони: гороскоп на 20 липня 2023 року

19 Липня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 липня 2023 року попереджає про емоційну турбулентність у ранкові години. Не вимагайте багато від себе та інших, знайдіть красу та гармонію у повсякденній ранковій рутині.

За прогнозом університету Нікіфорових, 20 липня – чудовий потужний день для родових практик. Сьогодні варто просити предків про милість зруйнувати перешкоди та складнощі на вашому шляху.

Слушна мить, щоб подумати, де проходять ваші особисті межі, чи не поступаєтеся ви постійно своїми бажаннями на догоду іншим, чи не гасите свою природну яскравість, щоб не виділятися.

Згідно з гороскопом на 20.07.2023, цього дня:

  • сприятливо до 08:23 – розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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