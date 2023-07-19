Гороскоп на 20 июля 2023 года предупреждает об эмоциональной турбулентности в утренние часы. Не требуйте много от себя и других, найдите красоту и гармонию в повседневной утренней рутине.

По прогнозу университета Никифоровых, 20 июля — отличный мощный день для родовых практик. Сегодня стоит просить предков о милости разрушить препятствия и сложности на вашем пути.

Хороший момент, чтобы подумать, где проходят ваши личные границы, не уступаете ли вы постоянно своими желаниями в угоду другим, не гасите ли свою природную яркость, чтобы не выделяться.

Согласно гороскопу на 20.07.2023, в этот день:

благоприятно до 08:23 — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год