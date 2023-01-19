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Час очистити місце для нового: гороскоп на 20 січня 2023 року

19 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 січня 2023 року попереджає про високу ймовірність того, що бажання та очікування вщент розіб’ються від зустрічі з суворою реальністю.

Буде хотітися багато чого, особливо у сфері відносин, романтики, любові. Краще заздалегідь допускати можливість різного розвитку подій, щоб бути готовими до розчарувань чи перешкод.

За прогнозом університету Нікіфорових, 20 січня – це хороший момент, щоб закінчити стосунки, відпустити все, що було, аби очистити місце для нових. Але якщо ви хочете зберегти стосунки, а у них є складнощі, то сьогодні не найкращий момент для серйозних розмов.

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Переберіть одяг, розберіть хоч одну полицю гардеробу, наведіть там лад. Якщо готові позбутися якихось речей, зробіть це – зараз найкращий момент. Легко та від серця віддайте, що не носите, чим не користуєтеся, тому, хто зможе із вдячністю використати ці речі.

Згідно з гороскопом на 20.01.2023, у цей день:

  • можна після 16:40 – розпочинати лікування, віддавати борги;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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