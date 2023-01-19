Гороскоп на 20 января 2023 года предупреждает о высокой вероятности того, что желания и ожидания полностью разобьются о встречи со строгой реальностью.

Будет хотеться многого, особенно в сфере отношений, романтики, любви. Лучше заранее допускать возможность разного развития событий, чтобы быть готовыми к разочарованию или препятствиям.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 20 января — хороший момент, чтобы закончить отношения, отпустить все, что было, чтобы очистить место для нового. Но если вы хотите сохранить отношения, а в них есть сложности, то сегодня не самый лучший момент для серьезных разговоров.

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Переберите одежду, разберите хоть одну полку гардероба, наведите там порядок. Если готовы избавиться от каких-либо вещей, сделайте это – сейчас самый лучший момент. Легко и от сердца отдайте, что не носите, чем не пользуетесь, тем, кто сможет с благодарностью использовать эти вещи.

Согласно гороскопу на 20.01.2023, в этот день:

можно после 16:40 – начинать лечение, отдавать долги;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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