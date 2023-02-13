Гороскоп на 14 лютого 2023 року радить зайнятися звичайними справами, а також продовжувати розпочате раніше. Але не починайте нове та важливе – про це попереджають кілька астрологічних показників.

У цей день поміркуйте про те, кого ви хотіли б виключити зі свого кола спілкування, хто виснажує вас, займаючись лише зливанням своїх проблем, не наповнюючи нічим натомість. Якщо нікого подібного немає, то проаналізуйте чи завжди ви самі тримаєте такий баланс із близькими.

За прогнозом університету Нікіфорових, емоційно день може бути непростим – чутливість до того, що відбувається, досить висока. З одного боку, це чудова можливість глибше налагодити зв’язок зі своєю інтуїцією, з іншого – не завжди може вдаватися перебувати в ресурсі та балансі.

Згідно з гороскопом на 14.02.2023, у цей день:

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сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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