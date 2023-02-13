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Час очистити коло спілкування: гороскоп на 14 лютого 2023 року

13 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 лютого 2023 року радить зайнятися звичайними справами, а також продовжувати розпочате раніше. Але не починайте нове та важливе – про це попереджають кілька астрологічних показників.

У цей день поміркуйте про те, кого ви хотіли б виключити зі свого кола спілкування, хто виснажує вас, займаючись лише зливанням своїх проблем, не наповнюючи нічим натомість. Якщо нікого подібного немає, то проаналізуйте чи завжди ви самі тримаєте такий баланс із близькими.

За прогнозом університету Нікіфорових, емоційно день може бути непростим – чутливість до того, що відбувається, досить висока. З одного боку, це чудова можливість глибше налагодити зв’язок зі своєю інтуїцією, з іншого – не завжди може вдаватися перебувати в ресурсі та балансі.

Згідно з гороскопом на 14.02.2023, у цей день:

Зараз дивляться
  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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