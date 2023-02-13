Гороскоп на 14 февраля 2023 года советует заняться обычными делами, а также продолжать начатое ранее. Но не начинайте новое и важное – об этом предупреждают несколько астрологических показателей.

В этот день подумайте о том, кого вы хотели бы исключить из своего круга общения, кто истощает вас, занимаясь только сливанием своих проблем, не наполняя ничем вместо этого. Если никого подобного нет, то проанализируйте, всегда ли вы сами держите такой баланс с близкими.

По прогнозу университета Никифоровых, эмоционально день может быть непростым – чувствительность к происходящему достаточно высока. С одной стороны, это прекрасная возможность глубже наладить связь со своей интуицией, с другой – не всегда может находиться в ресурсе и балансе.

Согласно гороскопу на 14.02.2023, в этот день:

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благоприятно – отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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