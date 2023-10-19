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Час навести мости: гороскоп на 20 жовтня 2023 року

19 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 жовтня 2023 року попереджає про різкий за енергетикою день, який провокує сварки, знецінення оточення та його досягнень, фокус лише на собі. Але в цьому моменті є дуже хороший потенціал уникнути таких тенденцій і, навпаки, навести мости, вийти на новий рівень близькості та взаєморозуміння.

За прогнозом університету Нікіфорових, 20 жовтня можна зрозуміти причини того, що відбувається з вами, побачити кармічні зв’язки та тенденції, які можливо тягнуться за вами вже не перше життя, і завершити їх.

Якщо у цей день виникнуть якісь втрати матеріального чи нематеріального плану, то прийміть їх як належне та правильне, як порятунок від старого й очищення простору для нового.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 20.10.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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