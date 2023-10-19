Гороскоп на 20 жовтня 2023 року попереджає про різкий за енергетикою день, який провокує сварки, знецінення оточення та його досягнень, фокус лише на собі. Але в цьому моменті є дуже хороший потенціал уникнути таких тенденцій і, навпаки, навести мости, вийти на новий рівень близькості та взаєморозуміння.
За прогнозом університету Нікіфорових, 20 жовтня можна зрозуміти причини того, що відбувається з вами, побачити кармічні зв’язки та тенденції, які можливо тягнуться за вами вже не перше життя, і завершити їх.
Якщо у цей день виникнуть якісь втрати матеріального чи нематеріального плану, то прийміть їх як належне та правильне, як порятунок від старого й очищення простору для нового.
Згідно з гороскопом на 20.10.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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