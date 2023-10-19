Гороскоп на 20 октября 2023 года предупреждает о резком по энергетике дне, который провоцирует ссоры, обесценивание окружающих и их достижений, фокус лишь на себе. Но в этом моменте есть очень хороший потенциал избежать таких тенденций и, наоборот, навести мосты, выйти на новый уровень близости и взаимопонимания.

По прогнозу университета Никифоровых, 20 октября можно понять причины происходящего с вами, увидеть кармические связи и тенденции, которые возможно тянутся за вами уже не первую жизнь, и завершить их.

Если в этот день возникнут какие-то потери материального или нематериального плана, то примите их как должное и правильное, как избавление от старого и очищение пространства для нового.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 20.10.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год