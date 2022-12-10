Місячний календар стрижок на січень 2023 допоможе спланувати похід у салон. Які дні сприятливі для фарбування, а коли краще підрівняти кінчики, читайте у матеріалі.

1 січня 2023 року

Не відкладайте заплановану на сьогодні стрижку – вона добре позначиться на зростанні волосся, дасть йому енергію та силу. Незайвим буде домашній догляд, наприклад, маска з натуральних компонентів.

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2 січня 2023 року

Цей день може негативно вплинути на самопочуття. А ось фарбування хною або іншими натуральними компонентами приверне до вас начальство.

3 січня 2023 року

Цього дня стрижка дозволить зберегти здоров’я та захистити від негативу. Фарбування волосся рослинними барвниками полегшить вирішення робочих питань.

4 січня 2023 року

Цього дня стрижка та фарбування волосся натуральними барвниками привабить гроші. Ба більше, яскрава зачіска 4 січня допоможе вирішити любовні проблеми.

5 січня 2023 року

Стрижка покращить здоров’я і дозволить вирішити фінансові питання у бізнесі. А от фарбувати волосся у цей день вкрай небажано. Не довіряйте сьогодні свою зачіску незнайомцю.

6 січня 2023 року

Стрижка волосся у цей день може негативно позначитися на душевному спокої та призвести до депресії. А ось фарбування, навіть незначне, принесе успіх у справах.

7 січня 2023 року

Стрижка сьогодні може спровокувати проблеми зі здоров’ям. Хоч якось згладити неприємності допоможе фарбування у темний колір. Якщо хочете залучити позитивну енергію, забудьте сьогодні про кучері.

8 січня 2023 року

Щоб уникнути проблем із кровоносною та ендокринною системами, відмовтеся сьогодні від стрижки. Фарбування волосся хною у темний тон допоможе досягти внутрішньої гармонії.

9 січня 2023 року

Стрижка цього дня допоможе втілити кардинальні плани, про які ви так давно думаєте. Забарвлення у світлий або рудий колір допоможе порозумітися з колегами та родичами.

10 січня 2023 року

Якщо ви хочете посилити харизму, цей день ідеальний для стрижки! А ось фарбуватися варто в той колір, який був у вас в успішний період у житті, за яким сумуєте.

11 січня 2023 року

Стрижка у цей день обернеться проблемами зі здоров’ям. Якщо хочете завести нові ділові контакти, саме час пофарбувати волосся. Не заморочуйтеся зачіскою в цей день, краще частіше беріться за гребінець.

12 січня 2023 року

Нова стрижка цього дня значно покращить ваш емоційний фон. Щоб не зіпсувати настрій, відкладіть фарбування на інший день.

13 січня 2023 року

Стрижка цього дня позбавить проблем зі здоров’ям, проте візит до стоматолога таки перенесіть. Привернути увагу потрібних людей допоможе фарбування у світлий тон.

14 січня 2023 року

Нова стрижка підвищить ваш статус і допоможе виправити проблеми з дихальною системою. Але не захоплюйтеся з довжиною – на спадаючий Місяць волосся росте повільніше. Поліпшити добробут допоможе фарбування у природний колір.

15 січня 2023 року

Стрижка у цей день притягне невдачу та неприємності. А от від фарбування не відмовляйтеся, але краще довірити процес комусь із близьких.

16 січня 2023 року

Нова стрижка цього дня подарує багато енергії і допоможе зберегти нову зачіску надовго. Якщо шукаєте роботу або хочете справити враження на шефа, пофарбуйте волосся в темний відтінок.

17 січня 2023 року

Стрижка сьогодні може негативно позначитися на психічному стані. Утримайтеся від фарбування, інакше ризикуєте вплутатися в конфлікт і підірвати своє становище у суспільстві.

18 січня 2023 року

Якщо не хочете сумувати або впасти у депресію, стрижку у цей день варто відкласти. Справити враження на важливій зустрічі допоможе фарбування у природний колір.

19 січня 2023 року

Стрижка цього дня підвищить популярність і примножить харизму. Якщо хотіли кардинально змінити колір волосся, сміливо наважуйтесь! Це подарує енергію та приверне гроші.

20 січня 2023 року

Стрижка цього дня позначиться на тривалості життя та вашій фізичній активності. Якщо хочете зміцнити становище в суспільстві, саме час трохи змінити колір волосся.

21 січня 2023 року

Стрижка цього дня додасть упевненості, а от фарбування волосся спровокує проблеми з грошима та спілкуванням.

22 січня 2023 року

Стрижка у фазу зростаючого Місяця прискорить ріст волосся і допоможе оновити стан усіх органів. Якщо наважитеся на фарбування, краще використовуйте природний барвник, це притягне гроші.

23 січня 2023 року

Якщо хочете покращити матеріальне становище, змініть довжину волосся. Фарбування природними барвниками у цей день допоможе досягти успіху на роботі.

24 січня 2023 року

Стрижка цього дня може зірвати усі плани та справи. А ось фарбування волосся у природний відтінок допоможе зберегти стабільність у роботі та фінансах. Експерименти із зачіскою сьогодні — не найкраща ідея.

25 січня 2023 року

Нова стрижка цього дня подарує натхнення і творчі сили. А фарбування у світлий тон залучить у життя ділові зв’язки.

26 січня 2023 року

Стрижка у цей день вилікує усі хвороби та подарує фінансову подушку. Фарбувати волосся не варто, інакше є ризик розладу у сім’ї чи колективі.

27 січня 2023 року

Стрижка цього дня загострить інтуїцію та сприятиме росту волосся. Фарбування посилить сексуальність і подарує впевненість.

28 січня 2023 року

Цього дня краще утриматися від будь-яких маніпуляцій із волоссям: стрижка приверне нещастя, а фарбування поставить під удар гідність.

29 січня 2023 року

Стрижка волосся сьогодні застрахує від будь-яких недуг, а фарбування у природні відтінки допоможе відштовхнути негативні емоції.

30 січня 2023 року

Стрижка цього дня неабияк позначиться на самопочутті. А ось фарбування, навпаки, допоможе отримати прихильність начальника.

31 січня 2023 року

Нова стрижка дозволить зберегти здоров’я і вбереже від образ. Фарбування волосся значно полегшить вирішення питань щодо бізнесу.