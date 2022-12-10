Лунный календарь стрижек на январь 2023 поможет спланировать поход в салон. Какие дни благоприятны для покраски, а когда лучше подравнять кончики, читайте в материале.

1 января 2023 года

Не откладывайте запланированную на сегодня стрижку — она хорошо скажется на росте волос, даст им энергию и силу. Нелишним будет домашний уход, например, маска из натуральных компонентов.

Сейчас смотрят

2 января 2023 года

Стрижка в этот день может негативно повлиять на самочувствие. А вот окраска хной или другими натуральными компонентами расположит к вам начальство.

3 января 2023 года

В этот день стрижка позволит сохранить здоровье и защитить от негатива. Окраска волос растительными красителями облегчит решение рабочих вопросов.

4 января 2023 года

В этот день стрижка и окраска волос натуральными красителями привлечет деньги. Более того, яркая прическа 4 января поможет решить любовные проблемы.

5 января 2023 года

Стрижка улучшит здоровье и позволит решить финансовые вопросы в бизнесе. А вот окрашивание волос в этот день крайне нежелательно. Не доверяйте сегодня свою прическу незнакомцу.

6 января 2023 года

Стрижка волос в этот день может негативно сказаться на душевном спокойствии и привести к депрессии. А вот окрашивание, даже незначительное, принесет удачу в делах.

7 января 2023 года

Стрижка сегодня может спровоцировать проблемы со здоровьем. Хоть как-то сгладить неприятности поможет окрашивание в темный цвет. Если хотите привлечь позитивную энергию, забудьте сегодня о кудрях.

8 января 2023 года

Чтобы избежать проблем с кровеносной и эндокринной системами, откажитесь сегодня от стрижки. Окрашивание волос хной в темный тон поможет достичь внутренней гармонии.

9 января 2023 года

Стрижка в этот день поможет воплотить те кардинальные планы, о которых вы так давно думаете. Окрашивание в светлый или рыжий цвет поможет найти взаимопонимание с коллегами и родственниками.

10 января 2023 года

Если хотите усилить харизму, этот день идеален для стрижки! А вот краситься стоит в тот цвет, который был у вас в успешный период в жизни, за которым тоскуете.

11 января 2023 года

Стрижка в этот день обернется проблемами со здоровьем. Если хотите завести новые деловые контакты, самое время покрасить волосы. Не заморачивайтесь над прической в этот день, лучше чаще беритесь за расческу.

12 января 2023 года

Новая стрижка в этот день значительно улучшит ваш эмоциональный фон. Чтобы не испортить настроение, отложите покраску на другой день.

13 января 2023 года

Стрижка в этот день избавит от проблем со здоровьем, однако визит к стоматологу все-таки перенесите на другой день. Привлечь внимание нужных людей поможет окрашивание в светлый тон.

14 января 2023 года

Новая стрижка повысит ваш статус и поможет устранить проблемы с дыхательной системой. Но не увлекайтесь с длиной — на убывающую Луну волосы растут медленнее. Улучшить благосостояние поможет окрашивание в естественный цвет.

15 января 2023 года

Стрижка в этот день притянет неудачу и неприятности. А вот от покраски не отказывайтесь, но лучше доверить процесс кому-то из близких.

16 января 2023 года

Новая стрижка в этот день подарит много энергии и поможет сохранить новую прическу надолго. Если ищете работу или хотите произвести впечатление на шефа, окрасьте волосы в темный оттенок.

17 января 2023 года

Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на психическом состоянии. Воздержитесь от окрашивания, иначе рискуете ввязаться в конфликт и подорвать свое положение в обществе.

18 января 2023 года

Если не хотите грустить или впасть в депрессию, стрижку в этот день стоит отложить. Произвести впечатление на важной встрече поможет окрашивание в естественный цвет.

19 января 2023 года

Стрижка в этот день повысит популярность и примножит харизму. Если хотели кардинально сменить цвет волос, смело решайтесь! Это подарит энергию и привлечет деньги.

20 января 2023 года

Стрижка в этот день отразится на продолжительности жизни и вашей физической активности. Если хотите укрепить положение в обществе, самое время незначительно изменить цвет волос.

21 января 2023 года

Стрижка в этот день прибавит уверенности, а вот покраска волос спровоцирует проблемы с деньгами и общением.

22 января 2023 года

Стрижка в фазу растущей Луны ускорит рост волос и поможет обновить состояние всех органов организма. Если решитесь на окрашивание, лучше используйте природный краситель, это притянет деньги.

23 января 2023 года

Если хотите улучшить материальное положение, смените длину волос. Окрашивание природными красителями в этот день поможет добиться успеха на работе.

24 января 2023 года

Стрижка в этот день может сорвать все планы и дела. А вот покраска волос в естественный оттенок поможет сохранить стабильность в работе и финансах. Эксперименты с прической сегодня — не лучшая идея.

25 января 2023 года

Новая стрижка в этот день подарит вдохновение и творческие силы. А окрашивание в светлый тон привлечет в жизнь деловые связи.

26 января 2023 года

Стрижка в этот день излечит все болезни и подарит финансовую подушку. Окрашивать волосы не стоит, иначе есть риск разлада в семье или коллективе.

27 января 2023 года

Стрижка в этот день обострит интуицию и поспособствует росту волос. Окрашивание усилит сексуальность и подарит уверенность.

28 января 2023 года

В этот день лучше воздержаться от каких-либо манипуляций с волосами: стрижка привлечет несчастье, а окрашивание поставит под удар достоинство.

29 января 2023 года

Стрижка волос сегодня застрахует от любых недугов, а окрашивание в естественные оттенки поможет оттолкнуть негативные эмоции.

30 января 2023 года

Стрижка в этот день изрядно отобразится на самочувствии. А вот окрашивание, наоборот, поможет получить благосклонность начальника.

31 января 2023 года

Новая стрижка позволит сохранить здоровье и убережет от обид. Окраска волос значительно облегчит решение вопросов по бизнесу.