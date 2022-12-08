У місячному календарі на січень 2023 є як сприятливі, так і несприятливі дні. Щоб будувати плани, необхідно знати, яка дата під них найкраще підходить, а в яку варто просто забути про все і відпочити.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на січень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися та розпланувати життя.

Фази Місяця в січні 2023

Зараз дивляться

1-6 січня – зростаючий Місяць.

7 січня – повний Місяць.

9-20 січня – спадний Місяць.

21 січня – новий Місяць.

22-31 січня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 січня

Негативний день, в який можна зіткнутися зі звабою та обманом. Намагайтеся тримати негатив в собі, особливо – до навколишніх. Можливі загострення конфліктів.

Місячний астропрогноз на 2 січня

Позитивний період для творчості і любові. Всі справи, які йдуть чи починаються – принесуть очікуваний результат.

Місячний астропрогноз на 3 січня

Енергетично потужний день. Втілюйте плани в реальність – результат не змусить на себе довго чекати і не розчарує. Гарний час для подорожей.

Місячний астропрогноз на 4 січня

Несприятливий день для любовних та інших міжособистісних стосунків. Можливі конфлікти і розбіжності також у діловій сфері. Займайтеся благодійністю.

Місячний астропрогноз на 5 січня

День самоаналізу і сплеску творчої енергії. У цей період ви також можете винести уроки зі своїх помилок.

Місячний астропрогноз на 6 січня

Хороший період для починань. Не бійтеся висловлювати свої пропозиції, вони знайдуть відгук. Будьте сміливіше, але водночас все обміркуйте.

Місячний астропрогноз на 7 січня

Час спокус. Висока ймовірність ускладнення стосунків між вами і близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 8 січня

Період гармонії, рівноваги і можливого надлишку сил. Займіться творчістю чи спортом.

Місячний астропрогноз на 9 січня

Сприятливий день для укладення шлюбу.

Місячний астропрогноз на 10 січня

Можливі несподівані проблеми. Будьте стримані і розсудливі.

Місячний астропрогноз на 11 січня

Найкраще провести час вдома. Спрямуйте час на моральне очищення. Несприятливий період для укладення шлюбу.

Місячний астропрогноз на 12 січня

Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення і тренування сили духу.

Місячний астропрогноз на 13 січня

Добре пройде робота в колективі. Позитивними будуть поїздки і подорожі. У цей день особливо корисні водні процедури і фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 14 січня

День для осмислення життєвого досвіду і побудови планів на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 15 січня

Суперечливий час. Можливе цькування, ревнощі. Не варто починати щось нове.

Місячний астропрогноз на 16 січня

Нейтральний день. Постарайтеся не конфліктувати, не проявляти агресію. Продовжуйте займатися старими справами, якщо задумали щось нове – відкладіть.

Місячний астропрогноз на 17 січня

Добре пройдуть судові справи, торговельні операції, поїздки, відрядження. Чудово буде виспатися і відпочити.

Місячний астропрогноз на 18 січня

Складний день, в який краще відмовитися від будь-якої активності. Присвятіть себе самоаналізу, подумайте про своє оточення та очистьте його від непотрібних людей.

Місячний астропрогноз на 19 січня

Витратьте час на вирішення проблем – це позитивний період для цього. Можливо, ви подивитеся на них по-іншому.

Місячний астропрогноз на 20 січня

День хороший для великих покупок і ремонту. Можливе ослаблення здоров’я.

Місячний астропрогноз на 21 січня

Несприятливий день. Можливий депресивний стан. Женіть від себе негативні думки.

Місячний астропрогноз на 22 січня

День хороший для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти.

Місячний астропрогноз на 23 січня

Імовірність загострення конфліктів і прояви агресивності. Пригнічуйте негативну енергію.

Місячний астропрогноз на 24 січня

Період хороший для активних контактів і торгових операцій. Під час ухвалення рішень – добре думайте.

Місячний астропрогноз на 25 січня

Не нехтуйте власними принципами і борговими зобов’язаннями. Виявляйте максимальну свідомість і постарайтеся уникнути негативних впливів ззовні.

Місячний астропрогноз на 26 січня

Сприятливий період, в який може добре проявитися інтуїція. Хороший день для романтичного спілкування з представниками протилежної статі.

Місячний астропрогноз на 27 січня

Плідний час для ділової активності, проте має бути самоорганізованість. Виниклі ідеї можуть отримати вагому підтримку.

Місячний астропрогноз на 28 січня

Присвятіть день подорожам, поїздкам. Можливо, спливуть старі справи, утримайтеся поки що від них.

Місячний астропрогноз на 29 січня

Критичний час. Можливі зваблювання, обман, ілюзії. Будьте обережніші та уважніші.

Місячний астропрогноз на 30 січня

Займіться творчістю і любов’ю. Також добре просунуться абсолютно будь-які справи: як особисті, так і ділові.

Місячний астропрогноз на 31 січня

Позитивний і багатий на енергію день. Втілення планів, задумів – все це призведе до того результату, на який очікуєте.