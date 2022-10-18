Гороскоп на листопад 2022 для всіх знаків зодіаку

Останній місяць осені обіцяє чимало приємних змін. Багатьом представникам зодіакальних сузір’їв зірки обіцяють нові перспективи та вдалі можливості у професійній сфері діяльності. Але водночас обставини вимагатимуть максимально швидкої реакції в ухваленні рішень. Тож намагайтеся не чекати, а діяти.

Гороскоп на листопад 2022 ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець, екстрасенс, двічі переможець Битви екстрасенсів в Україні, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овни

Початок листопада для Овнів — чудова нагода виправити колишні помилки та промахи. Сприятливий збіг обставин і досвід допоможуть зробити невдалі починання цілком успішними. У любовних справах зірки обіцяють самотнім серцям романтичні зустрічі. Ви маєте всі шанси зустріти свою долю.

Зараз дивляться

Тельці

Цей місяць для Тельців – час задуматися про своє здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг. Тому краще підстрахуватися, зайнявшись профілактикою хвороб. У фінансових питаннях листопад обіцяє Тельцям удачу. Представники знака зможуть не просто визначити нові фінансові цілі, а й вдало підкорити їх.

Близнюки

Впевненість у своїх силах – головний козир Близнюків у цей період. Песимістичні поради навколишніх із закликом відмовитися від намічених планів не завадять представникам знака досягти свого. Але у сфері особистих відносин у сімейних Близнюків можуть виникнути труднощі у стосунках із партнером. Аби їх уникнути, намагайтеся частіше говорити з коханою людиною щиро.

Раки

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Цього місяця ви можете зіткнутися з тим, що обставини не відповідатимуть вашим очікуванням. Але це не привід здаватися і сидіти склавши руки. Постарайтеся абстрагуватися і подивитися на те, що відбувається, під іншим кутом. Ймовірно, зірки приготували набагато вигідніший і вдалий сценарій, аніж той, який ви бачили.

Леви

Листопад дозволить Левам поставити позначки навпроти чималої кількості запланованих справ. У представників знака буде достатньо сил та енергії, щоб підкорити намічені висоти. Але з фінансовими питаннями зірки радять бути уважнішими. Існує велика ймовірність невигідних інвестицій. А тому, перш ніж ухвалити рішення, намагайтеся добре все обмірковувати.

Діви

Кінець осені для Дів – час нових стартів. Представники знака відчують приплив сил і натхнення, що допоможе втілити в реальність найсміливіші мрії. Головне при цьому — не забувати про правильний режим дня та відпочинок. Надмірна перевтома може погано позначитися на вашому здоров’ї.

Терези

Листопад дозволить Терезам залагодити розбіжності у відносинах із близькими людьми. Знайти спільний знаменник ви зможете навіть у найбільш спірних питаннях. Головне — проявити активність і зробити перший крок. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподіваний прибуток. Чудова нагода, щоби порадувати себе приємними покупками.

Скорпіони

Не варто зациклюватися на своїх промахах. Надмірне самокопання може відволікти вас від нових можливостей, яких цього місяця зірки обіцяють чимало. У середині листопада приємно потішить фінансова сфера. Скорпіони зможуть помітно покращити свій добробут.

Стрільці

Початок місяця – досить конфліктний період для Стрільців. Раз у раз втома і дратівливість представників знака можуть стати причиною сварок із близькими. Порада зірок – більше часу приділяти своєму хобі. Це допоможе відволіктися від проблем та переключити увагу. Кінець листопада – час приємних новин. Найімовірніше, вони будуть пов’язані з професійною сферою діяльності.

Козероги

Цей місяць – сприятливий час для творчості. Натхнення буде частим гостем Козерогів. А тому навіть до найнудніших побутових питань або рутинних завдань представники знака зможуть знайти креативний підхід. У справах фінансових зірки обіцяють вдалі вагомі покупки. Не проґавте щасливу можливість.

Водолії

Цього місяця Водолії можуть страждати від власної нерішучості. Довго зважуючи за та проти, ви можете прогаяти вдалий шанс, а тому варто бути активнішим. У любовних справах зірки обіцяють сімейним знакам ідилію. Час залагодити давні розбіжності та щиро поговорити з партнером.

Риби

Зірки радять Рибам бути уважнішими. Цього місяця є великий ризик допустити чимало помилок через розсіяність і поспіх. А тому поспішайте повільно та ретельно обмірковуйте свої рішення. Наприкінці місяця розташування небесних тіл обіцяє успіх у професійній сфері. Саме час добре працювати, щоб отримати хорошу віддачу.