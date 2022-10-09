Повний Місяць у листопаді 2022 року українці спостерігатимуть 8 числа. На появу Місяця у всій красі варто очікувати о 16.28, а захід супутника відбудеться о 7.30. Місяць буде під знаком зодіаку Телець.

Повний місяць вже з давніх-давен приписують незрозумілі властивості. Наші пращури вірили, що повний Місяць відмінно підходить для збору лікарських трав. Інгредієнти матимуть максимальний ефект.

Проте Місяць впливає як на рослини, так і на все живе Землі, зокрема і людей. Вкрай рекомендується стежити за своїм станом – є шанс, що хронічні хвороби нагадають про себе у невдалий час. Надмірне навантаження на організм також ні до чого хорошого не призведе.

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Місяць у знаку Тілець позитивно впливає на матеріальний стан. Для цього потрібно виявити всю свою наполегливість та терпіння. Фінансові операції точно будуть успішними, і навіть вкладення у цінні папери принесе прибуток.

Якщо лінь спробує змінити плани на день, потрібно зробити все, щоб встати з ліжка продовжити виконувати свої завдання, нехай це буде простою домашньою рутиною. Не виключено, що з’явиться бажання комфорту та затишку, захочеться відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечеряти у ресторані.