Щоб мати красиве і здорове волосся, важливі не лише гени та догляд. Краще заздалегідь дізнатися про сприятливі та несприятливі дні для стрижки, щоб обрати оптимальний час і оновити свій зовнішній вигляд.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на листопад 2022 року, який допоможе розібратися з цим тонким питанням.

Астропрогноз на 1 листопада

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Початок місяця буде сприятливим ​​для стрижки. Дозволено навіть поекспериментувати – стосується не лише форми, а й кольору та стилю зачіски.

Астропрогноз на 2 листопада

Нейтральний день для стрижки, але кардинальних змін краще не робити – волосся помітно ослабне. Також рекомендується стежити за своїми бажаннями.

Астропрогноз на 3 листопада

Сприятливий день – волосся ростиме швидше, але є ймовірність виникнення лупи. Краще не полінуватися і помити голову дуже ретельно.

Астропрогноз на 4 листопада

Краще перенести похід до майстра – заборонені будь-які дії щодо волосся. Максимум – розчесатися перед виходом надвір.

Астропрогноз на 5 листопада

Сприятливий день – волосся помітно зміцниться, але над стилем потрібно добре подумати. Зміни мають бути вдалими, але для цього знадобиться час.

Астропрогноз на 6 листопада

Нейтральний день для зачіски. І хоча нова зачіска може привернути увагу протилежної статі, на здоров’я волосся це може позначитися негативно.

Астропрогноз на 7 листопада

Дуже сприятливий день. Саме час втілити усі свої фантазії та експерименти. Прямі руки майстра гарантують успіх.

Астропрогноз на 8 листопада

Ще один хороший день для стрижки. У цей день оздоровчі процедури можна зробити вдома – маска з натуральних компонентів чудово для цього підійде.

Астропрогноз на 9 листопада

Нова стрижка надасть волоссю енергії, тому краще не відкладати на потім. Проте загальний стан здоров’я може трохи погіршитися.

Астропрогноз на 10 листопада

Нейтральний день для зачіски. Зробіть усе, щоб похід до перукаря було перенесено на найкращу дату – від цього залежить здоров’я.

Астропрогноз на 11 листопада

Несприятливий для стрижки день. Якщо запис до майстра не можна відкласти, краще пофарбувати волосся у натуральний колір – це допоможе налагодити стосунки з членами родини.

Астропрогноз на 12 листопада

Нейтральний день для стрижки – похід до майстра можна здійснити лише у разі нагальної потреби. В іншому випадку краще зачекати на сприятливі дні.

Астропрогноз на 13 листопада

Найбільш невдалий день для стрижки. Краще не записуватись до перукаря і навіть не виходити на вулицю. Контакт із близькими та співробітниками ні до чого хорошого не приведе.

Астропрогноз на 14 листопада

Похід до майстра закінчиться загальним погіршенням стану волосся – локони будуть неслухняними, а укладання не принесе бажаного результату.

Астропрогноз на 15 листопада

Дуже сприятливий день. Саме час для експериментів та втілення бажань, про які вже давно забули.

Астропрогноз на 16 листопада

Якщо хочете позбутися невдач і залучити позитивну енергію, варто сьогодні підстригтися.

Астропрогноз на 17 листопада

Стрижка цього дня позитивно вплине на ситуацію із волоссям. Навіть укладання протримається помітно довше, ніж звичайно.

Астропрогноз на 18 листопада

Оздоровчі процедури пройдуть вдало, а ось зі стрижкою краще не експериментувати. Міняти майстра теж не варто.

Астропрогноз на 19 листопада

Саме час зафарбувати сивину та спробувати тонування. Не забудьте про оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 20 листопада

Стрижку сьогодні варто відкласти – раптово може наринути смуток та депресія.

Астропрогноз на 21 листопада

Сприятливий день для стрижки – зробіть те, на що давно наважувалися. Однак зачіска має бути стильною та лаконічною.

Астропрогноз на 22 листопада

Несприятливий день для стрижки – відкладіть похід та подумайте над новою зачіскою без надмірностей та кардинальних змін.

Астропрогноз на 23 листопада

Нейтральний день – чудово підійде для оновлення стрижки, але без змін. Стрижка підійде для слабкого та негустого волосся.

Астропрогноз на 24 листопада

Стрижка допоможе вирішити матеріальні питання. Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором та довжиною волосся.

Астропрогноз на 25 листопада

Дуже сприятливий день. Зміна довжини волосся позитивно позначиться на матеріальному становищі.

Астропрогноз на 26 листопада

Хороший день для експериментів. Не забудьте використовувати маску з натуральних компонентів – ефект гарантований.

Астропрогноз на 27 листопада

Нейтральний день для стрижки – найкраще просто оновити свою стрижку. Максимум – додати один із елементів, але без кардинальних змін.

Астропрогноз на 28 листопада

Дуже сприятливий день для стрижки – похід до перукаря має закінчитися зміною іміджу. Також вітаються і зачіски із родзинкою.

Астропрогноз на 29 листопада

Передостанній день місяця підійде тим, хто готовий змінити свій зовнішній вигляд. Успіх у цій справі гарантований – можна наважитися на експерименти.

Астропрогноз на 30 листопада

Кінець листопада не залишить нікого байдужим – здійсніть свою мрію та змініть імідж. Для цього підійде фарбування, нові стрижки і навіть вибір одягу.