Последний месяц осени сулит немало приятных перемен. Многим представителям зодиакальных созвездий звезды обещают новые перспективы и удачные возможности в профессиональной сфере деятельности. Но при этом обстоятельства будут требовать максимально быстрой реакции в принятии решений. А потому старайтесь не ждать, а действовать.

Гороскоп на ноябрь 2022 года эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овны

Начало ноября для Овнов — прекрасная возможность исправить былые ошибки и промахи. Удачное стечение обстоятельств и опыт помогут сделать неудачные начинания вполне успешными. В делах любовных звезды сулят одиноким сердцам романтические встречи. У вас есть все шансы встретить свою судьбу.

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Тельцы

Этот месяц для Тельцов — время задуматься о своем здоровье. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. А потому лучше подстраховаться, занявшись профилактикой болезней. В денежных вопросах ноябрь сулит Тельцам удачу. Представители знака смогут не просто определить новые финансовые цели, но и удачно их покорить.

Близнецы

Уверенность в своих силах — главный козырь Близнецов в этот период. Пессимистические советы окружающих с призывом отказаться от намеченных планов не помешают представителям знака достичь своего. Но вот в сфере личных отношений у семейных Близнецов могут возникнуть трудности в отношениях с партнером. Чтобы их избежать, старайтесь чаще говорить с любимым человеком по душам.

Раки

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. В этом месяце вы можете столкнуться с тем, что обстоятельства не будут соответствовать вашим ожиданиям. Но это — не повод сдаваться и сидеть сложа руки. Постарайтесь абстрагироваться и взглянуть на происходящее под другим углом. Скорее всего, звезды уготовили намного более выгодный и удачный сценарий, чем тот, который видели вы.

Львы

Ноябрь позволит Львам поставить галочки напротив немалого количества запланированных дел. У представителей знака будет достаточно сил и энергии, чтобы покорить намеченные высоты. Но вот с финансовыми вопросами звезды советуют быть внимательнее. Есть большая вероятность невыгодных инвестиций. А потому, прежде чем принять решение, старайтесь хорошенько все обдумывать.

Девы

Конец осени для Дев — время новых стартов. Представители знака почувствуют прилив сил и вдохновения, что поможет воплотить в реальность самые смелые мечты. Главное при этом — не забывать о правильном режиме дня и отдыхе. Чрезмерное переутомление может плохо сказаться на вашем здоровье.

Весы

Ноябрь позволит Весам уладить разногласия в отношениях с близкими людьми. Найти общий знаменатель вы сможете даже в самых спорных вопросах. Главное — проявить активность и сделать первый шаг. В конце месяца звезды сулят нежданную прибыль. Отличный повод, чтобы порадовать себя приятными покупками.

Скорпионы

Не стоит зацикливаться на своих промахах. Чрезмерное самокопание может отвлечь вас от новых возможностей, которых в этом месяце звезды сулят немало. В середине ноября приятно порадует финансовая сфера. Скорпионы смогут заметно улучшить свое благосостояние.

Стрельцы

Начало месяца — достаточно конфликтный период для Стрельцов. То и дело усталость и раздражительность представителей знака может становиться причиной ссор с близкими. Совет звезд — больше времени уделять своему хобби. Это поможет отвлечься от проблем и переключить внимание. Конец ноября — время приятных новостей. Скорее всего, они будут связаны с профессиональной сферой деятельности.

Козероги

Этот месяц — благоприятное время для творчества. Вдохновение будет частым гостем Козерогов. А потому даже к самым скучным бытовым вопросам или рутинным задачам представители знака смогут найти креативный подход. В делах финансовых звезды сулят удачные весомые покупки. Не упустите счастливую возможность.

Водолеи

В этом месяце Водолеи могут страдать от собственной нерешительности. Долго взвешивая “за” и “против”, вы можете упустить удачный шанс, а потому стоит быть активнее. В делах любовных звезды сулят семейным знакам идиллию. Самое время уладить давние разногласия и поговорить с партнером по душам.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть внимательнее. В этом месяце есть большой риск допустить немало ошибок из-за рассеянности и спешки. А потому торопитесь медленно и тщательно обдумывайте свои решения. В конце месяца расположение небесных тел сулит удачу в профессиональной сфере. Пришло время хорошо потрудиться, чтобы получить хорошую отдачу.