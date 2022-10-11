У листопаді 2022 року зростаючий Місяць очікується двічі – на початку і в кінці місяця. Спершу – з 2 по 7 число, далі – з 25 по 29 число.

Останній місяць осені починається з першої чверті – 1 листопада. 8 числа ми будемо спостерігати повний Місяць. 16 листопада настане третя чверть і 24 – новий Місяць. Завершить третій місяць золотої пори перша чверть – 30 числа.

Зростаючий Місяць – позитивний час для починань, а також для справ, які довго відкладали.

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Сприятливі дні під час зростаючого місяця в листопаді 2022 – 2, 3, 7, 28, 29.

Нейтральні дні під час зростаючого місяця в листопаді 2022 – 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні під час зростаючого місяця в листопаді 2022 – 6.

Детальніше про те, коли повний місяць у листопаді 2022 та рекомендації, що слід робити в цей період і від чого відмовитися – читайте на Фактах ICTV.