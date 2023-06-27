Гороскоп на 28 червня 2023 року радить не метушитися, бути обережним і максимально уважним. Це допоможе запобігти небезпеці, враховуючи, що до 13:29 зберігається ризик нещасних випадків, поломок і займання.

За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня стає більш сприятливою, але у спілкуванні можуть бути непорозуміння і різкість.

Намагайтеся контролювати, що і яким чином ви кажете, не пригадуйте негатив минулого, а також не беріть сказане іншими близько до серця.

Гарний час для активної роботи, налагодження нових зв’язків і комунікацій як робочого, так і особистого плану, день має силу зростання та розширення. Це час діяти, а не лише думати та планувати.

Згідно з гороскопом на 28.06.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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