Гороскоп на 28 июня 2023 года советует не суетиться, быть осторожным и максимально внимательным. Это поможет предотвратить опасность, учитывая, что до 13:29 сохраняется риск несчастных случаев, поломок и возгорания.

По прогнозу университета Никифоровых, далее энергетика дня становится более благоприятной, но в общении могут быть недоразумения и резкость.

Старайтесь контролировать, что и каким образом вы говорите, не припоминайте негатив прошлого, а также не принимайте сказанное другими близко к сердцу.

Хорошее время для активной работы, налаживания новых связей и коммуникаций как рабочего, так и личного плана, день обладает силой роста и расширения. Это время действовать, а не только думать и планировать.

Согласно гороскопу на 28.06.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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