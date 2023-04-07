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Будьте відкриті новому, але не перекреслюйте старе: гороскоп на 8 квітня 2023 року

7 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 квітня 2023 року обіцяє напрочуд продуктивний день, якщо вам справді потрібно це у вихідний.

Можна поміркувати над справами і завданями, які “зависли”, і зайнятися ними.

За прогнозами університету Нікіфорових, після полудня можливі прояви категоричності та зашореності – будьте відкриті новому, але не перекреслюйте старе. Ви не повинні погоджуватися з усім, але це також не означає, що варто конфліктувати і стояти на своєму попри все.

Добре чергувати пасивний відпочинок з активним, наприклад додати прогулянку наодинці або з близькою людиною.

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Згідно з гороскопом на 08.04.2023, у цей день:

  • можна до 11:27 – стригти волосся, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

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