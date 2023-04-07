Гороскоп на 8 апреля 2023 года обещает очень продуктивный день, если вам действительно нужно это в выходной.

Можно поразмышлять над делами и задачами, которые “зависли”, и заняться ими.

По прогнозам университета Никифоровых, после полудня возможны проявления категоричности и зашоренности — будьте открыты новому, но не перечеркивайте старое. Вы не должны соглашаться со всем, но это также не означает, что стоит конфликтовать и стоять на своем несмотря ни на что.

Хорошо чередовать пассивный отдых с активным, например добавить прогулку — самостоятельную или с близким человеком.

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Согласно гороскопу на 08.04.2023, в этот день:

можно до 11:27 — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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