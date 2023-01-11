Гороскоп на 12 січня 2023 року радить проявляти активність до 10 ранку, оскільки день багато в чому успадковує енергетику попереднього дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 10 ранку енергія стає більш врівноваженою та стабільною, але навряд чи зможе дати бажані результати.

Далі настає непоганий момент для того, щоб повторно обговорити з керівництвом важливі питання, наприклад вашого підвищення або розширення сфери обов’язків. Хороша можливість якісно донести важливість свого погляду на сімейній нараді.

Зараз дивляться

Сьогодні слушний час для прояву своєї незалежності, індивідуальності без огляду на інших.

Проявіть підвищену увагу на дорогах, а також до свого тіла – можливі моменти підвищеного ризику.

Згідно з гороскопом на 12.01.2023, у цей день:

несприятливо до 10:53 – обрізати нігті, одягати новий одяг, давати та брати гроші в борг.

несприятливо після 10:53 – стригти волосся, давати гроші в борг.

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