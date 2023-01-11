Гороскоп на 12 января 2023 года советует проявлять активность до 10 утра, поскольку день во многом наследует энергетику предыдущего дня.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, после 10 утра энергия становится более уравновешенной и стабильной, но вряд ли сможет дать желаемые результаты.

Далее следует неплохой момент для того, чтобы повторно обсудить с руководством важные вопросы, например вашего повышения или расширения сферы обязанностей. Хорошая возможность качественно донести важность своей точки зрения на семейном совещании.

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Сегодня удобное время для проявления своей независимости, индивидуальности без оглядки на других.

Проявите повышенное внимание на дорогах, а также своему телу – возможные моменты повышенного риска.

Согласно гороскопу на 12.01.2023, в этот день:

неблагоприятно до 10:53 — обрезать ногти, одевать новую одежду, давать и брать деньги взаймы.

неблагоприятно после 10:53 – стричь волосы, давать деньги взаймы.

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