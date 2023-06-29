Гороскоп на 30 червня 2023 року попереджає про підвищений ризик травм і нещасних випадків протягом дня, особливо після 07:48 ранку.

Не перевантажуйте електропроводку, якщо знаєте, що вона не ідеальна, будьте уважними в дорозі, відмовтеся від серйозних спортивних навантажень.

Емоційно день може бути непростим, є тенденція замовчувати свої переживання, але не зумівши впоратися з ними, у результаті різко виплеснути їх на навколишніх.

За прогнозом університету Нікіфорових, ресурсом на цей день буде мистецтво, творчість у будь-яких проявах.

Знайдіть красу в повсякденності та наповнюйтесь нею. Іншим ресурсом та підтримкою можуть стати ваші друзі та близькі. Добре зібратися всім разом чи поспілкуватися хоча б дистанційно.

30 червня Марс переходить до знаку Лев і пробуде там до 18 серпня. Це гарне положення для планети, після цього переходу нам буде легше діяти, досягати цілей. Проте може зрости рівень конфліктів.

Згідно з гороскопом на 30.06.2023, цього дня:

сприятливо весь день – одягати новий одяг;

можна після 13:48 – розпочинати подорож;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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