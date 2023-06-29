Гороскоп на 30 июня 2023 года предупреждает о повышенном риске травм и несчастных случаев в течение дня, особенно после 07:48 утра.

Не перегружайте электропроводку, если знаете, что она не идеальна, будьте внимательны в дороге, откажитесь от серьезных спортивных нагрузок.

Эмоционально день может быть непростым, есть тенденция замалчивать свои переживания, но, не сумев справиться с ними, в итоге резко выплеснуть их на окружающих.

По прогнозу университета Никифоровых, ресурсом на этот день будет искусство, творчество в любых проявлениях.

Найдите красоту в повседневности и наполняйтесь ею. Другим ресурсом и поддержкой могут стать ваши друзья и близкие. Хорошо собраться всем вместе или пообщаться хотя бы дистанционно.

30 июня Марс переходит в знак Лев и пробудет там до 18 августа. Это хорошее положение для планеты, после этого перехода нам будет легче действовать, достигать целей. Однако может возрасти уровень конфликтов.

Согласно гороскопу на 30.06.2023, в этот день:

благоприятно весь день — одевать новую одежду;

можно после 13:48 — начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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