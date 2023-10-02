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Будьте обережні зі спортом: гороскоп на 3 жовтня 2023 року

2 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 жовтня 2023 року прогнозує збереження різкості дня до 15:32. Емоційності буде менше, водночас побільшає динамічності та вогню.

За прогнозом університету Нікіфорових, це чудовий момент викластися на повну, пірнути з головою у роботу або у виконання звичних завдань. 3 жовтня можна успішно та ефективно встигнути зробити багато чого. Після 15:32 енергетика втрачає частину своєї різкості та стає більш стабільною.

Марс переходить до знаку Терези та пробуде там до 16 листопада. У стосунках буде більше перцю, що може призводити до сварок. Краще реалізовувати цю енергію через спільну з партнером фізичну активність і спорт.

Зараз дивляться

Саме цього дня варто бути більш обережними зі спортом, не перевантажувати себе. Також є підвищений ризик травм, нещасних випадків і пожеж, тож будьте обережні.

Згідно з гороскопом на 03.10.2023, у цей день:

  • сприятливо після 15:32 – одягати новий одяг;
  • можна після 15:32 – обрізати нігті, розпочинати подорож;
  • несприятливо до 15:32 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – давати та брати гроші в борг.

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