Гороскоп на 3 октября 2023 года прогнозирует сохранение резкости дня до 15:32. Эмоциональности будет меньше, в то же время станет больше динамичности и огня.

По прогнозу университета Никифоровых, это отличный момент выложиться на полную, нырнуть с головой в работу или в выполнение привычных задач. 3 октября можно успешно и эффективно успеть сделать многое. После 15:32 энергетика теряет часть своей резкости и становится более стабильной.

Марс переходит в знак Весов и пробудет там до 16 ноября. В отношениях будет больше перца, что может приводить к ссорам. Лучше реализовывать эту энергию через совместную с партнером физическую активность и спорт.

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Именно в этот день стоит быть более осторожными со спортом, не перегружать себя. Также есть повышенный риск травм, несчастных случаев и пожаров, так что будьте осторожны.

Согласно гороскопу на 03.10.2023, в этот день:

благоприятно после 15:32 — надевать новую одежду;

можно после 15:32 — обрезать ногти, начинать путешествие;

неблагоприятно до 15:32 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — давать и брать деньги в долг.

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