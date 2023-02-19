Гороскоп на 20 лютого 2023 року радить дозволити собі помріяти, але поки що чітко не прописувати і не формулювати бажання. Якщо дуже кортить, то можна це зробити після 19:17.

За прогнозом університету Нікіфорових, цього дня підійдуть будь-які практики та процедури, спрямовані на оновлення, та формування нового наміру, мети, простору.

Добре поміркувати сьогодні про ваші особисті межі та про межі інших людей. У яких ситуаціях останнім часом ви дозволяли іншим переходити ваші межі, в яких ситуаціях таким порушником були ви.

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Згідно з гороскопом на 20.02.2023, у цей день:

можна після 07:00 – починати лікування, обрізати нігті та стригти волосся;

сприятливо після 19:17 – обрізати нігті та стригти волосся.

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