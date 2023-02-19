Гороскоп на 20 февраля 2023 года советует позволить себе помечтать, но пока четко не прописывать и не формулировать желание. Если очень хочется, то можно это сделать после 19:17.
По прогнозу университета Никифоровых, в этот день подойдут любые практики и процедуры, направленные на обновление, и формирование нового намерения, цели, пространства.
Хорошо поразмыслить сегодня о ваших личных границах и о границах других людей. В каких ситуациях в последнее время вы позволяли другим переходить ваши границы, в каких ситуациях таким нарушителем вы были.
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Согласно гороскопу на 20.02.2023, в этот день:
- можно после 07:00 – начинать лечение, обрезать ногти и стричь волосы;
- благоприятно после 19:17 – обрезать ногти и стричь волосы.
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