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Будьте готові до помилок: гороскоп на 7 вересня 2023 року

6 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 вересня 2023 року обіцяє до 13:44 м’яку, але жваву та динамічну енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, це ідеальний час, щоб зайнятися короткими справами, які не вимагають високої концентрації. З чимось чітким та послідовним може бути важко – думки стрибатимуть, ймовірність помилок висока.

Далі сприятливість енергетики значно знижується, і до важливого, особливо початку нового, варто ставитися з великою обережністю.

День вдалий для навчання, для розширення свого кругозору як у рамках традиційних соціальних знань, так і нетрадиційних і духовних.

Згідно з гороскопом на 07.09.2023, у цей день:

  • сприятливо до 13:44 – стригти волосся, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті;
  • несприятливо після 13:44 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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