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Будьте готовы к ошибкам: гороскоп на 7 сентября 2023 года

6 сентября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 сентября 2023 года обещает до 13:44 мягкую, но оживленную и динамичную энергетику дня.

По прогнозу университета Никифоровых, это идеальное время, чтобы заняться короткими делами, которые не требуют высокой концентрации. С чем-то четким и последовательным может быть трудно — мысли будут прыгать, вероятность ошибок высока.

Далее благоприятность энергетики значительно снижается, и к важному, особенно началу нового, стоит относиться с большой осторожностью.

День удачен для обучения, для расширения своего кругозора как в рамках традиционных социальных знаний, так и нетрадиционных и духовных.

Согласно гороскопу на 07.09.2023, в этот день:

  • благоприятно до 13:44 — стричь волосы, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти;
  • неблагоприятно после 13:44 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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