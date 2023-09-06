Гороскоп на 7 сентября 2023 года обещает до 13:44 мягкую, но оживленную и динамичную энергетику дня.

По прогнозу университета Никифоровых, это идеальное время, чтобы заняться короткими делами, которые не требуют высокой концентрации. С чем-то четким и последовательным может быть трудно — мысли будут прыгать, вероятность ошибок высока.

Далее благоприятность энергетики значительно снижается, и к важному, особенно началу нового, стоит относиться с большой осторожностью.

День удачен для обучения, для расширения своего кругозора как в рамках традиционных социальных знаний, так и нетрадиционных и духовных.

Согласно гороскопу на 07.09.2023, в этот день:

благоприятно до 13:44 — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти;

неблагоприятно после 13:44 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год