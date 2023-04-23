Гороскоп на 24 квітня 2023 року обіцяє досить хороший день із м’якою енергетикою до 9 ранку. Проте може бути багато метушні, занепокоєння, пошуків. Спрямуйте цю енергію назовні, використовуючи її для праці та розвою.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 квітня – сприятливий день для навчання, дослідження цікавих і важливих тем, розширення кругозору. Чудова нагода, щоб знову виявити цікавість, як у дитинстві.

Знайдіть час для фізичної активності та спокійних занять. Кілька хвилин медитативних практик допоможуть заспокоїти розум.

Згідно з гороскопом на 24.04.2023, у цей день:

можна – обрізати нігті та стригти волосся, починати подорож;

несприятливо: одягати новий одяг.

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