Гороскоп на 24 апреля 2023 года обещает достаточно хороший день с мягкой энергетикой до 9 утра. Однако может быть много суеты, беспокойства, поисков. Направьте эту энергию наружу, используя ее для труда и развития.
По прогнозу университета Никифоровых, 24 апреля — благоприятный день для обучения, исследования интересных и важных тем, расширения кругозора. Прекрасная возможность, чтобы снова проявить любопытство, как в детстве.
Найдите время для физической активности и спокойных занятий. Несколько минут медитативных практик помогут успокоить ум.
Согласно гороскопу на 24.04.2023, в этот день:
- можно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;
- неблагоприятно: надевать новую одежду.
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