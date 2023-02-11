Гороскоп на 12 лютого 2023 року радить бути обережним зі своїми бажаннями та амбіціями – навколишні не зобов’язані виконувати ваші забаганки.

Якщо відчуваєте, що справа дійсно напрочуд важлива для вас, спробуйте виказати свою думку за допомогою “Я-повідомлень” і намагайтеся почути іншу сторону. Будьте готові до компромісів.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 лютого можна дійти консенсусу у складних питаннях, які раніше не піддавалися вирішенню.

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Може виникати відчуття, що вас не цінують, хоча ви робите дуже багато. Можливо це справді так і близькі сприймають ваш внесок як даність. Проаналізуйте глибше, не на емоціях і спробуйте спокійно донести дорогим людям, що саме вас не влаштовує.

Згідно з гороскопом на 12.02.2023, у цей день:

можна до 18:20 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

сприятливо після 18:20 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі.

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