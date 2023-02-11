Гороскоп на 12 февраля 2023 года советует быть осторожным со своими желаниями и амбициями – окружающие не обязаны выполнять ваши прихоти.

Если чувствуете, что дело действительно важно для вас, попробуйте высказать свое мнение с помощью “Я-сообщений” и пытайтесь услышать другую сторону. Будьте готовы к компромиссам.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 12 февраля можно прийти к консенсусу в сложных вопросах, которые ранее не поддавались решению.

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Может возникать чувство, что вас не ценят, хотя вы делаете очень много. Возможно, это действительно так и близкие воспринимают ваш вклад как данность. Проанализируйте глубже, не на эмоциях и попытайтесь спокойно донести дорогим людям, что именно вас не устраивает.

Согласно гороскопу на 12.02.2023, в этот день:

можно до 18:20 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;

благоприятно после 18:20 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия.

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