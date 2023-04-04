Гороскоп на 5 квітня 2023 року попереджає про високий ризик непорозуміння, розчарування від нездійснених очікувань і планів. Як наслідок – буде відчуття болю та розпачу. Будь-які медитативні практики, навіть просте спостереження за диханням, допоможуть вийти з цього стану.

5 квітня Місяць перебуває на піку своєї сили. З одного боку він обдаровує нас цією силою, а з іншого – може бути більше емоцій і переживань.

Університет Нікіфорових радить увечері, після 19:15, робити різні практики повного місяця, спрямовані на збільшення добробуту, удачі, здоров’я – енергетика дня це підтримає. До цього моменту не варто, навряд чи буде результат.

Згідно з гороскопом на 05.04.2023, у цей день несприятливо:

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обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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