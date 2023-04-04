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Боль и отчаяние: гороскоп на 5 апреля 2023 года

4 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 апреля 2023 года предупреждает о высоком риске недоразумений, разочарований от несбывшихся ожиданий и планов. Как следствие — будет чувство боли и отчаяния. Любые медитативные практики, даже простое наблюдение за дыханием, помогут выйти из этого состояния.

5 апреля Луна находится на пике своей силы. С одной стороны она одаривает нас этой силой, а с другой — может быть больше эмоций и переживаний.

Университет Никифоровых советует вечером, после 19:15, совершать различные практики полнолуния, направленные на увеличение благосостояния, удачи, здоровья — энергетика дня это поддержит. До этого момента не стоит, вряд ли будет результат.

Согласно гороскопу на 05.04.2023, в этот день неблагоприятно:

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  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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