Гороскоп на 5 апреля 2023 года предупреждает о высоком риске недоразумений, разочарований от несбывшихся ожиданий и планов. Как следствие — будет чувство боли и отчаяния. Любые медитативные практики, даже простое наблюдение за дыханием, помогут выйти из этого состояния.

5 апреля Луна находится на пике своей силы. С одной стороны она одаривает нас этой силой, а с другой — может быть больше эмоций и переживаний.

Университет Никифоровых советует вечером, после 19:15, совершать различные практики полнолуния, направленные на увеличение благосостояния, удачи, здоровья — энергетика дня это поддержит. До этого момента не стоит, вряд ли будет результат.

Согласно гороскопу на 05.04.2023, в этот день неблагоприятно:

Сейчас смотрят

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год