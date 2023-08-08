Щоб залучити у своє життя гроші та кохання, люди інколи виконують доволі дивні ритуали. Наприклад, талісмани в гаманцях чи кава з крицею щочетверга вже нікого не дивує. А от червоні труси на люстрі – дійсно виглядають дивно.

Факти ICTV дізнавалися, навіщо дівчата вішають червоні труси на люстру та як це допоможе притягнути гроші й кохання.

Червоні труси на люстри: навіщо їх там вішати

Цей ритуал виник в системі Сіморон. Це сучасна система, яка проповідує відмову від усіх правил і релігій.

За системою Сіморон, людина здатна самостійно управляти Всесвітом так, щоб виконувати всі свої бажання. Проте для цього необхідно проводити дивні ритуали з особливою енергетикою.

Щоб люди могли виявити свої “приховані здібності”, була розроблена ціла система абсолютно абсурдних речей, які нібито сприяють виконанню бажань.

Чому саме червоні труси? У всіх стародавніх віруваннях червоний колір вважався кольором здоров’я, довгого життя, бурхливої енергії, пристрасті та багатства.

Згідно з психологією кольору, червоний володіє потужною енергетикою, він може сильно порушувати нервову систему, привертати увагу та підвищувати концентрацію. Крім того, у віруваннях багатьох народів червоний колір символізує багатство й процвітання.

Що ж стосується трусів, то спідня білизна вважається священною річчю, що володіє сильною енергетикою власника. Наприклад, в Туреччині існує традиція зустрічати Новий рік в червоних трусах, щоб залучити процвітання й багатство в наступному році.

Ритуал червоних трусів на люстрі вважається священним, тому, якщо у знайомих ви побачите вдома щось схоже, не варто ставити зайвих питань чи глузувати.

Вважається, що червоні трусики на люстрі сприяють виконанню найпотаємніших бажань, притягують гроші, любов і достаток. Зазвичай, люстра знаходиться в центрі кімнати посередині стелі, відповідно, енергія від червоних трусів буде рівномірно розподілятися по всій кімнаті.

Як правильно виконувати ритуал

Щоб залучити у своє життя гроші, кохання й достаток, необхідно правильно виконати ритуал з червоними трусами.

Візуалізуйте свої бажання дуже детально. Уявіть та відчуйте, що у вас вже є те, чого ви хочете. Також важливо ставити чіткі цілі. Думаючи про гроші, підіть в магазин та купіть червоні труси. Вони мають бути гарні та подобатися вам. Далі потрібно випрати спідню білизну, бажано з використання цитрусової олії. Проте можна використати і звичайне господарське мило. Головне – змити з трусів зайву енергетику. Прати потрібно дуже обережно, аби не пошкодити тканину. Висушіть трусики та надягніть їх на наступний день. У трусах потрібно проходити цілий день, намагаючись уникати негативних думок та конфліктних ситуацій. Ввечері знову виперіть труси та залиште до повного висихання. Коли річ висохне, можна розпочинати виконання самого ритуалу. Станьте спиною до люстри та починайте візуалізувати виконання своїх бажань. Думайте та уявляйте гроші, кохану людину поруч та життя в достатку. Викиньте труси через плече та скажіть: Труси – на люстру, гроші – в будинок або Трусики на люстрі – чоловік в будинку. Якщо з першого разу не вдалось закинути труси, спробуйте ще раз. Червоні труси повинні залишатися на люстрі певний час. Через деякий час можна зняти труси, випрати, знову поносити та повторити ритуал з люстрою.

Головне у ритуалі – віра та правильне виконання. Якщо усе це здається вам суцільним божевіллям, не варто виконувати ритуал, адже без тотальної віри він просто не спрацює.

Насправді невідомо, діє цей ритуал чи ні. Однак більшість відгуків говорять про його реальну силу. А вірити вам у це чи ні – ваш вибір.