Кінець літа – час місячної активності, яка впливає на все живе на Землі. Це стосується як комах, так і рослин, і навіть людей.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на серпень 2023 року, щоб ви змогли детально розпланувати кожен день останнього місяця літа.

Фази Місяця в серпні 2023

1 серпня – повний Місяць;

2-15 серпня – спадний Місяць;

16 серпня – новий Місяць;

17-30 серпня – зростаючий Місяць;

31 серпня – повний Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 серпня

Нейтральний день, у який потрібно не вестися на спокуси. Аналізуйте слова колег і не приймайте близько до серця слова близьких.

Місячний астропрогноз на 2 серпня

Гарний день для будь-якої розумової і творчої діяльності. Займіться тим, що відкладали на потім – цей момент настав.

Місячний астропрогноз на 3 серпня

Ще один сприятливий день. Інтуїція покаже правильний шлях і допоможе досягти очікуваних цілей.

Місячний астропрогноз на 4 серпня

Найкраще витратити день на активний відпочинок або захопливу подорож. У будь-якому разі, варто розвіятися на тлі важких часів.

Місячний астропрогноз на 5 серпня

Очікуйте від інших підвищену імпульсивність, на тлі чого можуть з’явитися справжні конфлікти. Уникайте негативних тем для обговорення і не поспішайте критикувати інших.

Місячний астропрогноз на 6 серпня

Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані буквально через дурниці. Не робіть необдуманих кроків, інакше за це доведеться довго розплачуватися.

Місячний астропрогноз на 7 серпня

Нейтральний день, але може з’явитися лінь. Якщо є важливі справи на весь день – налаштуйте себе на них заздалегідь.

Місячний астропрогноз на 8 серпня

Сприятливий день для укладення різних договорів на матеріальній основі. Можна сміливо купувати нерухомість або вкладати кошти в цінні папери.

Місячний астропрогноз на 9 серпня

Досить суперечливий період. Не починайте нових проєктів – зосередьте увагу на тих питаннях, які потрібно вирішити найближчим часом.

Місячний астропрогноз на 10 серпня

Нейтральний і відносно пасивний день. Не робіть багато ставок на нього – колеги і сім’я також будуть не в настрої.

Місячний астропрогноз на 11 серпня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження. Ще краще – витратьте час на неспішні справи.

Місячний астропрогноз на 12 серпня

Не давайте грошей у борг, а самому краще виплатити всі кредити. Якщо є можливість провести ділову зустріч – не відмовляйтеся.

Місячний астропрогноз на 13 серпня

Займіться тією роботою, яка не потребує швидких роздумів і активних дій. День пролетить дуже швидко і легко.

Місячний астропрогноз на 14 серпня

Займіться медитацією – в середині серпня не варто перенапружуватися. Краще розвіятись і готуватися до майбутньої зміни сезону.

Місячний астропрогноз на 15 серпня

Досить несприятливий день – пов’язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму. Не перенапружуйтеся роботою і знайдіть час відпочити.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

День підбиття підсумків, завершення справ. Будь-які починання краще перенести на інший період – сконцентруйте увагу на важливих питаннях.

Місячний астропрогноз на 17 серпня

Час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи. Займіться спортом і запропонуйте на роботі кілька нових ідей своєму керівництву.

Місячний астропрогноз на 18 серпня

Час духовного і фізичного зростання. Сконцентруйте увагу на собі – це може бути пробіжка або читання книг.

Місячний астропрогноз на 19 серпня

Уникайте негативних думок. З’ясування стосунків із сім’єю також ні до чого доброго не приведуть.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

Вдалий час для відпочинку після напруженої роботи. Шукайте компроміси в нелегких питаннях – однозначної відповіді не буде.

Місячний астропрогноз на 21 серпня

Один із найсприятливіших днів. Зробіть те, на що давно наважувалися – це буде вдалий час.

Місячний астропрогноз на 22 серпня

Настав час ухвалення найвідповідальніших рішень. Назад дороги немає – сміливість точно окупиться сповна.

Місячний астропрогноз на 23 серпня

Із концентрацією можуть виникнути проблеми. Займіться фізичною активністю, і день пролетить блискавично.

Місячний астропрогноз на 24 серпня

Гарний час для вирішення бюрократичних питань. Усі необхідні документи будуть підписуватися самі.

Місячний астропрогноз на 25 серпня

Не напружуйтеся зайвий раз. Присвятіть п’ятницю відпочинку. Тим паче, що на порозі вихідні.

Місячний астропрогноз на 26 серпня

Сприятливий час для творчості, кохання і духовних пошуків. Витратьте цей день недаремно.

Місячний астропрогноз на 27 серпня

Вирішення питань із нерухомістю, а також усілякі організаторські справи мають пройти без особливих серйозних ускладнень.

Місячний астропрогноз на 28 серпня

Не дуже сприятливий день для кохання і розвитку стосунків. Уникайте конфліктів.

Місячний астропрогноз на 29 серпня

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової і творчої діяльності. Хотіли давно зайнятися рукоділлям – це чудова можливість.

Місячний астропрогноз на 30 серпня

У діловій сфері починається сприятливий час – зосередьте свою увагу на розвитку стосунків із колегами і керівництвом.

Місячний астропрогноз на 31 серпня

Останній день літа буде нейтральним – найкраще підготуватися до зміни сезону і побудувати плани на майбутнє.