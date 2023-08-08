Чтобы привлечь в свою жизнь деньги и любовь, люди иногда выполняют довольно странные ритуалы. Например, талисманы в кошельках или кофе с крицем каждый четверг уже никого не удивляет. А вот красные трусы на люстре — действительно выглядят странно.

Факты ICTV узнавали, зачем девушки вешают красные трусы на люстру и как это поможет привлечь деньги и любовь.

Красные трусы на люстры: зачем их там вешать

Этот ритуал возник в системе Симорон. Это современная система, проповедующая отказ от всех правил и религий.

По системе Симорон, человек способен самостоятельно управлять Вселенной так, чтобы исполнять все свои желания. Однако для этого необходимо проводить странные ритуалы с особой энергетикой.

Чтобы люди могли выявить свои “скрытые способности”, была разработана целая система совершенно абсурдных вещей, которые якобы способствуют исполнению желаний.

Почему именно красные трусы? Во всех древних верованиях красный цвет считался цветом здоровья, долгой жизни, бурной энергии, страсти и богатства.

Согласно психологии цвета, красный обладает мощной энергетикой, он может сильно нарушать нервную систему, привлекать внимание и повышать концентрацию. Кроме того, в верованиях многих народов красный цвет символизирует богатство и процветание.

Что же касается трусов, то нижнее белье считается священной вещью, обладающей сильной энергетикой владельца. Например, в Турции существует традиция встречать Новый год в красных трусах, чтобы привлечь процветание и богатство в следующем году.

Ритуал красных трусов на люстре считается священным, поэтому, если у знакомых вы увидите дома что-то похожее, не стоит задавать лишних вопросов или насмехаться.

Считается, что красные трусики на люстре способствуют исполнению самых сокровенных желаний, притягивают деньги, любовь и достаток. Обычно, люстра находится в центре комнаты посередине потолка, соответственно, энергия от красных трусов будет равномерно распределяться по всей комнате.

Как правильно выполнять ритуал

Чтобы привлечь в свою жизнь деньги, любовь и достаток, необходимо правильно выполнить ритуал с красными трусами.

Визуализируйте свои желания очень подробно. Представьте и почувствуйте, что у вас уже есть то, чего вы хотите. Также важно ставить четкие цели. Думая о деньгах, сходите в магазин и купите красные трусы. Они должны быть красивы и нравиться вам. Далее нужно постирать нижнее белье, желательно с использование цитрусового масла. Однако можно использовать и обычное хозяйственное мыло. Главное — смыть с трусов лишнюю энергетику. Стирать нужно очень осторожно, чтобы не повредить ткань. Высушите трусики и наденьте их на следующий день. В трусах нужно проходить целый день, стараясь избегать негативных мыслей и конфликтных ситуаций. Вечером снова постирайте трусы и оставьте до полного высыхания. Когда вещь высохнет, можно начинать выполнение самого ритуала. Станьте спиной к люстре и начинайте визуализировать исполнение своих желаний. Думайте и воображайте деньги, любимого человека рядом с вами и жизнь в изобилии. Выбросьте трусы через плечо и скажите: Трусы — на люстру, деньги — в дом или Трусики на люстре — мужчина в доме. Если с первого раза не удалось забросить трусы, попробуйте еще раз. Красные трусы должны оставаться на люстре некоторое время. Через некоторое время можно снять трусы, постирать, снова поносить и повторить ритуал с люстрой.

Главное в ритуале — вера и правильное исполнение. Если все это кажется вам сплошным безумием, не стоит выполнять ритуал, ведь без тотальной веры он просто не сработает.

На самом деле неизвестно, действует этот ритуал или нет. Однако большинство отзывов говорят о его реальной силе. А верить вам в это или нет — ваш выбор.