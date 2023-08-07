Горнятко запашної гарячої кави – невід’ємний ранковий ритуал для багатьох людей. Хтось полюбляє додавати цукор, вершки чи молоко, а хтось віддає перевагу чистому міцному напою.

Проте кожного тижня у четвер каву можна легко перетворити на напій багатства, додавши трохи кориці. Ця ароматна спеція здатна зарядити вас енергетикою достатку та грошей.

Чи правда, що кава з корицею притягує гроші, та як її правильно пити – дізнавалися Факти ICTV.

Кава з корицею: чи дійсно притягує гроші

В соцмережах багато астрологів закликають пити каву з корицею щочетверга, мовляв, це допоможе притягнути гроші та покращити фінансове становище. Чому так?

Езотерики вважають корицю дуже потужною приправою в ритуалах на багатство, кохання, достаток, удачу та здійснення бажань. Вважається, що кава з корицею щочетверга допоможе примножити фінанси та налагодити грошовий потік.

Ба більше, справа тут навіть не в каві, а в самій кориці. Ця ароматна приправа володіє великою кількістю магічних властивостей. Зокрема:

допомагає налагодити особисте життя та знайти кохання;

пробуджує пристрасть та оновлює стосунки;

згідно з повір’ями, кориця також залучає ніжність та романтику в наше життя;

залучає гроші;

допомагає притягнути процвітання та добробут тощо.

Щоб залучити у своє життя кохання, гроші чи успіхи в роботі, езотерики радять проводити спеціальний обряд. Вживання кави з корицею щочетверга – це теж ритуал. Він притягує фінанси й налагоджує грошовий потік.

Також велику роль у ритуалі відіграє день вживання кави з корицею. За словами езотериків, проводити ритуал потрібно саме кожного четверга.

– Четвер – день Юпітера, енергія розширення, удачі, успіху, великих грошей. Крім того, кориця також належить до юпітерської енергії.

Тому пити “грошову каву” потрібно кожного четверга, адже енергія цього дня сприяє притягненню грошей.

Якщо вірити в подібні ритуали, гроші дійсно прийдуть у ваше життя, проте не варто перекладати усю відповідальність на каву з корицею. Щоб у вашому житті завжди було достатньо фінансів, важливо працювати та навчитися правильно керувати й розпоряджатися грошима.

Кава з корицею може допомогти, але вона не сходить за вас на роботу і гроші на картку теж не перерахує. Тому радимо ставитись до грошових ритуалів з розумом!

Як правильно пити каву з корицею, щоб притягнути гроші

Грошовий ритуал потрібно проводити зранку. Якщо ви зовсім не вмієте готувати та не знаєте, з чого почати, користуйтеся нашою інструкцією. Вам знадобиться:

мелена кава – 2 ч. ложки;

вода – 200 мл;

цукор на ваш смак;

мелена кориця на кінчику ножа або одна паличка.

Усі інгредієнти покладіть у турку, залийте водою та поставте на повільний вогонь. Уважно стежте за напоєм. Коли кава закипить і почне підійматися піна, вимикайте вогонь. При цьому візуалізуйте свій фінансовий добробут.

Коли пінка трохи спаде, поставте турку знову на вогонь, а потім знову зніміть. Повторіть таку процедуру ще один-два рази. Вилийте каву з корицею в чашку.

До речі, додавати корицю можна вже у зварену каву, наприклад, якщо ви замовляєте напій у кавʼярні.

Поки ваша кава насичується ароматом кориці, про себе або вголос необхідно тричі вимовити: Як кориця цьому напою смаку додає, так і гроші в мою кишеню, в мій гаманець, на мою картку прибувають. Хай буде так!

А потім із задоволенням, смакуючи кожен ковток випийте грошовий напій. При цьому важливо візуалізувати свої бажання, уявляти, як ви отримуєте гроші, як фінанси притягуються у ваше життя.

За словами езотериків, під час четвергового ритуалу важливо відчувати енергію грошей та уявляти, ніби бажана сума вже у вас є.