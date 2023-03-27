Кожен прагне до фінансової стабільності та благополуччя. Гроші дають нам свободу вибору та можливість проживати комфортне життя.

Аби навколо вас завжди крутилися грошенята, потрібно підвищувати свою фінансову енергію! Для цього не потрібно працювати 24/7 чи постійно думати гроші, достатньо просто скористатися порадами езотериків.

Езотерики стверджують, якщо покласти в гаманець щасливу купюру чи інший грошовий талісман, можна підвищити свої грошові енергії та розбагатіти.

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Факти ICTV дізнавалися, що потрібно покласти в гаманець, аби постійно водилися гроші, та які речі притягують багатство.

Притягніть гроші у своє життя: що потрібно покласти в гаманець

Насправді існує багато правил, які допомагають притягувати фінанси. Наприклад, ваш гаманець ніколи не повинен бути порожній! Завжди залишайте там кілька купюр (навіть з найменшим номіналом).

Також велику роль відіграє сам гаманець! Він має бути відповідних розмірів, аби купюри там лежали рівно. Недбало складені гроші, не дають енергії фінансового благополуччя циркулювати. Також купіть собі якісний, дорогий гаманець!

Не шкодуйте витрат на цей аксесуар, адже саме від нього залежить прихід грошей у ваше життя. Важливо, аби ваш гаманець не був дірявим, м’ятим чи брудним.

Крім того, у гаманці не повинно бути нічого зайвого. Не зберігайте там, старі чеки, фантики, списки тощо.

Має значення і колір гаманця! Вважається, що гроші притягують відтінки, які належать енергіям Металу та Землі.

Читайте: Як обрати колір гаманця за датою народження чи по фен-шуй

Памʼятайте, правильно підібраний гаманець здатний притягнути удачу та фінансовий добробут своєму власнику.

Отож, коли ідеальний гаманець обрано, можна приступати до вибору грошового талісмана. Хоч у гаманці не має лежати зайвих речей, маленький талісман, який відкриє ваші фінансові потоки, зайвим точно не буде!

Амулети й талісмани, які притягують гроші:

Лавровий листочок в гаманці буде не лише приваблювати кошти, а й захищатиме вас лихих очей. Китайські монети – зробіть зв’язку з трьох або шести монет, звʼяжіть їх чорною ниткою та покладіть в гаманці. Старовинні чи особливі монети (наприклад, випущені у рік вашого народження) також стануть магнітом для нових доходів. Кришталевий чи металевий кулон з образом знаків зодіаку, які пов’язані зі збільшенням багатства (Рак, Лев або Стрілець). Навіть якщо ви народилися не під цим знаком, все одно можна покласти такий амулет у гаманець. Грошові камені (агат, яшма чи онікс) дуже приваблюють грошенята. Шматочок червоної тканини – відомо, що червоний колір привертає матеріальні цінності і гроші в тому числі. Купюра номіналом в один долар – це вважається одним з найпотужніших талісманів, адже на цій купюрі зображена велика піраміда Єгипту з всевидячим оком. Долар важливо правильно скласти у вигляді трикутника з чітким наміром покласти у гаманець. Паличка кориці або м’ята – езотерики вважають, що аромат цих рослин привертає фінансові потоки. Дріжджі – невеликий пакетик з дріжджами потрібно покласти у відділенні для аксесуарів. Це допоможе фінансам у вашому житті зростати як на дріжджах. Бобове зернятко – якщо вірити давньому повір’ю, то бобові мають сильну енергетику та здатні притягнути багатство у життя.

До речі, окрім грошових талісманів також є речі, які навпаки блокують фінансові потоки, тому їх в жодному разі не можна носити в гаманці!

Як правильно тримати гроші в гаманці?

Мало хто звертає на це увагу, а дарма! Дуже важливо правильно розкладати гроші у гаманці: банкноти не тільки люблять рахунок, але і порядок. Крім того, гроші дуже люблять тишу та повагу, тому ставтеся до них дуже дбайливо!

Відсортуйте купюри у гаманці: дрібні та великі гроші не можна зберігати в одному відділенні. Тому відсортуйте їх – копійки в один відсік, крупні гроші – в інший.

Складати гроші потрібно так, щоб відкриваючи гаманець, усі купюри лежали послідовно та в одному напрямку. Крім того, ближче до вас мають знаходитись найбільші купюри.

Грошам повинно бути зручно у вашому гаманці.

Купюри не можна м’яти, згортати у трубочку чи згинати навпіл. Також не варто їх рвати, розкидати або класти незграбно в кишеню.