Гороскоп на 29 березня 2023 року попереджає, що різка енергетика дня провокуватиме на сварки та конфлікти. Високий ризик непорозумінь цьому сприятиме.

Можуть бути розчарування і сльози. Спробуйте сприйняти те, що відбувається, як очищення та оновлення.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший момент для навчання, інтелектуальної роботи. Можуть виникнути помилки та неточності через неуважність, але загалом можна бути дуже продуктивними і навіть побачити нові шляхи розв’язання старих завдань.

У короткий часовий відрізок із 17:35 до 18:37 можна спробувати знову взятися за те, що раніше не виходило, – є шанс на успіх. Після цього часу бажано займатися лише відпочинком чи, принаймні, рутиною.

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Згідно з гороскопом на 29.03.2023, у цей день:

сприятливо після 18:37 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

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