Гороскоп на 29 марта 2023 года предупреждает, что резкая энергетика дня будет провоцировать на ссоры и конфликты. Высокий риск недоразумений будет этому способствовать.

Могут быть разочарования и слезы. Попробуйте воспринять происходящее как очищение и обновление.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент для обучения, интеллектуальной работы. Могут возникнуть ошибки и неточности из-за невнимательности, но в целом можно быть очень продуктивными и даже увидеть новые пути решения старых задач.

В короткий временной отрезок с 17:35 до 18:37 можно попробовать снова взяться за то, что раньше не получалось, — есть шанс на успех. После этого времени желательно заниматься только отдыхом или, по крайней мере, рутиной.

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Согласно гороскопу на 29.03.2023, в этот день:

благоприятно после 18:37 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг.

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