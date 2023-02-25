Гороскоп на 26 лютого 2023 року попереджає, що не все складатиметься так, як вам заманеться. Енергетика дня різка, із запитом на лідерство, верховенство та покору інших. Проте варто усвідомити, що аналогічна енергетика впливає зараз і на інших.

Гарний момент, щоб брати на себе відповідальність за те, що відбувається.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 лютого – не найкращий час порушувати правила, конфліктувати з владою навіть нижчого порядку, а також з більш статусними людьми – вони будуть налаштовані не на вашу користь.

Те, що відбувається до 21:28, може повторитися щонайменше тричі.

Зараз дивляться

Ми не владні над поведінкою інших людей. Проте можемо вплинути на свої реакції та не йти глибоко в конфлікти, щоб не плодити їх у майбутньому. Спробуйте наповнити цей день гарним настроєм.

Згідно з гороскопом на 26.02.2023, у цей день:

можна – обрізати нігті;

несприятливо – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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