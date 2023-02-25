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Берите ответственность и не углубляйтесь в конфликты: гороскоп на 26 февраля 2023 года

25 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 февраля 2023 года предупреждает, что не все будет складываться так, как вам вздумается. Энергетика дня резкая, с запросом на лидерство, верховенство и повиновение других. Однако следует осознать, что аналогичная энергетика влияет сейчас и на других.

Хороший момент, чтобы брать на себя ответственность за происходящее.

По прогнозу университета Никифоровых, 26 февраля — не лучшее время нарушать правила, конфликтовать с властью даже низшего порядка, а также с более статусными людьми — они будут настроены не в вашу пользу.

Происходящее до 21:28 может повториться как минимум трижды.

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Мы не властны над поведением других людей. Однако мы можем повлиять на свои реакции и не идти глубоко в конфликты, чтобы не плодить их в будущем. Попытайтесь наполнить этот день хорошим настроением.

Согласно гороскопу на 26.02.2023, в этот день:

  • можно – обрезать ногти;
  • неблагоприятно – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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